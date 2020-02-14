Серйозна ДТП у Києві: Volkswagen протаранив Hyundai і ледь не влетів у озеро (фото, відео)



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Volkswagen вилетів на узбіччя і врізався в дерево Фото: Інформатор

Дерево врятувало автівку від падіння в озеро

У п'ятницю, 14 лютого, на вулиці Березняківській у Києві зіткнулися Hyundai і Volkswagen. Останній від удару перекинувся і вилетів з дороги у бік озера Тельбін. Автомобіль врізався в дерево і залишився лежати на боці.

Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Hyundai, він рухався у напрямку Дніпровської набережної і зупинився на розриві суцільної лінії для розвороту. Ззаду на великій швидкості мчав Volkswagen Golf. Його водій намагався уникнути удару і спочатку виїхав на зустрічну, після чого зачепив Hyundai і остаточно втратив керування.

Автомобіль понесло на узбіччя, де він перекинувся і влетів у дерево. Якби не воно, то Volkswagen міг би продовжити політ до тротуару з людьми або навіть впасти в озеро. Водія госпіталізували в лікарню з травмою шиї. Подробиці ДТП встановлює поліція.

Як повідомлялося, ввечері 13 лютого на Подолі сталася серйозна ДТП. На вулиці Кирилівській автомобіль Audi вилетів на зустрічну смугу і протаранив маршрутку. Постраждали 6 осіб, серед них – вагітна жінка.