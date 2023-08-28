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Партизани ліквідували військові патрулі в окупованому Луганську

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Партизани ліквідували військові патрулі в окупованому Луганську
Партизани влаштовують диверсії на окупованих територіях
фото із соцмережі

Представники військових угруповань «ЛНР» ідуть на співпрацю з підпіллям

У тимчасово окупованому Луганську українські партизани проводять розвідку та ліквідували військові патрулі. Про це повідомив партизанський рух кримських татар та українців «Атеш» у Telegram.

Зазначається, що «Атеш» активно працює у Луганську. «Наші агенти проводять розвідку в окупованому місті. Також нам вдалося ліквідувати військові патрулі, що діють у Луганську. Деяких військових росіяни так і не знайшли», – йдеться у повідомленні.

Партизани повідомляють, що представники військових угруповань «ЛНР» ідуть на співпрацю з підпіллям та вступають до його лав, як і громадянське населення. «Вони усвідомили свої помилки і не хочуть бути причетними до «російського світу».

Як повідомлялося, нещодавно в тимчасово окупованому Маріуполі партизани знищили тренувальну базу російських загарбників, ущент згоріла казарма, знешкоджено частину запасів для стрілецької зброї. Відомо, що згоріли щонайменше три вантажівки супротивника.

Раніше партизани влаштували диверсію в Маріуполі. Партизани завдали значних пошкоджень будівлі, в якій розташувується військово-інженерний підрозділ окупантів.

Також в Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів. Окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Теги: партизани Луганськ окупанти війна

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