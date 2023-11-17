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Колишній українській спортсменці Давидко оголошено про підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Колишній українській спортсменці Давидко оголошено про підозру
У серпні 2016 року українська сумоїстка з Криму Ольга Давидко прийняла громадянство Росії
фото з відкритих джерел

Спортсменці повідомлено про підозру в пособництві державі-окупанту за збір коштів і підтримку російської армії

Колишній українській спортсменці з Криму, чемпіонці світу з сумо Ользі Давидко повідомлено про підозру в пособництві державі-окупанту за збір коштів і підтримку російської армії. Про це йдеться у повідомленні Прокуратури Автономної Республіки Крим та Севастополя.

«Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона організувала «волонтерський рух» в окупованому Криму та почала допомагати ворогу. Будучи публічною особою, жінка неодноразово виступала у пропагандистських медіа з підтримкою «СВО» та регулярно публікувала дописи у соцмережах про збори й заклики допомогти окупантам», – повідомили у відомстві.

Наразі її публічного коментаря у цій справі немає. Якщо її вина буде доведена, жінці загрожує до 12 років позбавлення волі.

У серпні 2016 року українська сумоїстка з Криму Ольга Давидко прийняла громадянство Росії та заявила, що завершує свої виступи за збірну України з сумо.

Ольга Давидко стала першою в історії України чемпіонкою світу з сумо. Спортсменка брала участь у реаліті-шоу «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, Міністерство спорту України оновило список спортсменів, які не повернулися з-за кордону. До списку з більш ніж 300 ухилянтів потрапили футболісти збірної України Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Артем Довбик та Віктор Циганков (обидва «Жирона», Іспанії), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія) та Ілля Забарний («Борнмут», Англія).

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Теги: прокуратура Крим сумо спорт

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