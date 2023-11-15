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Партизани розвідали ворожу військову базу на Донеччині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Партизани розвідали ворожу військову базу на Донеччині
Військова база знаходиться в місті Мангуш
фото: Атеш

«Атеш» продовжує вербувати російських військовослужбовців

Українські партизани розвідали російську військову базу в тимчасово окупованому місті Мангуш Донецької області. На ній є склад із пальним, як мінімум, 10 бойових броньованих машин, чотири РСЗВ, командний пункт та штаб. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Наші агенти у складі військових сил РФ розповіли нам, що в місті Мангуш Донецької області знаходиться російська військова база. На ній знаходиться склад з пальним, як мінімум, 10 бойових броньованих машин, чотири РСЗВ, командний пункт і штаб», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що «Атеш» продовжує вербувати російських військовослужбовців.

«Велика кількість солдатів ЗС РФ невдоволена злочинною війною в Україні і готова нам допомогти», – поінформували партизани.

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На тимчасово окупованих російськими військами територіях України, зокрема у Донецьку, все частіше лунають вибухи, знищуються ворожі склади зброї, військової техніки та жива сила противника. Також на окупованих територіях діють українські партизани.

Нагадаємо, триває 630-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міста Селідове Донецької області та Запоріжжя. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 20 приватних житлових будинків, сім багатоповерхівок та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Донеччина війна окупанти

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