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    Троє загиблих, одна дивом врятована: з'явилося відео ДТП під Львовом

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    Водій фури не впорався з керуванням і влетів у продуктовий магазин - Троє загиблих, одна дивом врятована: з'явилося відео ДТП під Львовом
    Водій фури не впорався з керуванням і влетів у продуктовий магазин
    Фото Варта 1

    Під час аварії тілесні ушкодження отримали четверо пішоходів

    3 вересня під Львовом сталася смертельна ДТП у місті Рудки, де водій фури не впорався з керуванням і влетів у продуктовий магазин, що призвело до загибелі трьох людей, і ще дві неповнолітні сильно постраждали – в поліції спочатку повідомили, що одна з дівчаток не вижила.

    Момент аварії зафіксувала камера відеоспостереження. Кадри опублікував депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у своєму Facebook.

    Страшна аварія сталася близько половини п'ятого дня на вулиці Самбірській. Водій вантажівки Renault на швидкості виїхав на тротуар, збив електроопору і врізався в магазин.

    Водій тягача і ще дві людини померли від отриманих травм на місці аварії. Також сильно постраждала дівчинка-пішохід, яку госпіталізували в лікарню, і в реанімації медики її змогли відкачати.

    За словами Зінкевича, в аварії постраждала ще одна неповнолітня, яку теж доставили в медустанову.

    Точні причини події з'ясовуються. Тим часом у мережі з'явилися записи з камер спостереження, які зняли момент аварії.

    За попередньою версією, 36-річний водій тягача не впорався з керуванням, але також допускали, що у вантажівці могли відмовити гальма.

    «Троє загиблих перебувають на місці ДТП. Біля кабіни знаходиться тіло водія, а у причепа – тіла пішоходів, яких фактично перемололо на шматки. Тіла були сильно пошкоджені», – розповів кореспондент видання «Варта 1» на місці ДТП.

    «Під час аварії тілесні ушкодження отримали четверо пішоходів, які були на тротуарі – усі мешканці Самбірщини. Двоє з них, 47-річний чоловік та жінка, його ровесниця, померли на місці ДТП. Ще двоє дівчат віком 10 та 16 років – госпіталізовані, лікарі докладають усіх зусиль аби врятувати їх життя», – уточнили у відділі комунікації поліції Львівської області.

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    Фото Варта 1
    Фото Варта 1
    Фото Варта 1

    За словами свідків і очевидців, відразу після ДТП люди самостійно відсунули фуру і дістали з-під неї тіла загиблих і травмованих.

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    Теги: ДТП депутат вантажівки водій аварія Facebook жінка чоловік магазин Ігор Зінкевич Renault
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    Троє загиблих, одна дивом врятована: з'явилося відео ДТП під Львовом