Підбитий російський винищувач впав на мешканців Луганщини (відео)
Окупант спрямував свій літак просто на населені пункти
На тимчасово окупованій Луганщині російський пілот направив свій підбитий літак мирних мешканців села в Антрацитівській громаді. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.
«Пілот російського винищувача вчора скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили вже його – думав винятково про себе, керуючи пошкодженим літаком», – написав посадовець.
За його словами, окупант спрямував літак не в поля й ліси, а на населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині».
«Жителі села Дякове побачили, як цей російський винищувач вбиває цивільних. Повідомляють, що впав на вулицю, де «мешкає Любов Миколаївна», – додав Лисогор.
Про кількість жертв наразі невідомо.
Нагадаємо, що сьогодні вранці українські військові збили один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, а також 12 дронів-камікадзе та одну та авіаційну ракету Х-59.
До слова, у січні російські окупанти «випадково» скинули авіабомбу на багатоповерхівки тимчасово захопленого Рубіжного на Луганщині, унаслідок чого багато людей постраждали. Через чисельних свідків подію не вдалося приховати.
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