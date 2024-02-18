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Підбитий російський винищувач впав на мешканців Луганщини (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підбитий російський винищувач впав на мешканців Луганщини (відео)
Російський пілот, думаючи лише про себе, скерував підбитий літак на мирних мешканців Антрацитівської громади
фото: скриншот відео

Окупант спрямував свій літак просто на населені пункти

На тимчасово окупованій Луганщині російський пілот направив свій підбитий літак мирних мешканців села в Антрацитівській громаді. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.

«Пілот російського винищувача вчора скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили вже його – думав винятково про себе, керуючи пошкодженим літаком», – написав посадовець.

За його словами, окупант спрямував літак не в поля й ліси, а на населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині».

«Жителі села Дякове побачили, як цей російський винищувач вбиває цивільних. Повідомляють, що впав на вулицю, де «мешкає Любов Миколаївна», – додав Лисогор.

Про кількість жертв наразі невідомо.

Нагадаємо, що сьогодні вранці українські військові збили один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, а також 12 дронів-камікадзе та одну та авіаційну ракету Х-59.

До слова, у січні російські окупанти «випадково» скинули авіабомбу на багатоповерхівки тимчасово захопленого Рубіжного на Луганщині, унаслідок чого багато людей постраждали. Через чисельних свідків подію не вдалося приховати.

Теги: пілот літак Луганщина окупанти село

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