Перебої з мобільним зв'язком: українцям пояснили, як увімкнути внутрішній роумінг

Ті, у кого відсутній мобільний зв'язок, можуть підключитися до внутрішнього роумінгу

Сьогодні, 11 вересня, ввечері у частини українців може бути відсутній мобільний зв'язок після низки ударів російських окупантів по об'єктах інфраструктури. В цьому випадку можна скористатися внутрішнім роумінгом. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов нагадав, що для того, щоб увімкнути внутрішній роумінг, необхідно вимкнути в телефоні автовибір мережі.

Якщо у вас смартфон на Android, то необхідно перейти у вкладку «налаштування» – «мобільний зв'язок (підключення)» – «оператор«.

Для смартфонів на IOS: «параметри» – «стільникові дані» – «вибір мережі».

Потім необхідно знайти і вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA–Kyivstar або Lifecell.

Якщо зареєструватися не вдалося, то потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Після вибору мережі необхідно перевірити можливість дзвінків або відправки СМС.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.