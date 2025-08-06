Переговори Віткоффа з Путіним, призначення директора БЕБ. Головне за 6 серпня

Кабмін призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки

Уряд призначив голову БЕБ, Віткофф провів переговори з Путіним, Трамп підписав указ про введення 25% мит для Індії. «Главком» склав добірку новин 6 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Уряд призначив голову БЕБ

Кабмін призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. 5 серпня він пройшов поліграф.

«Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа – немає застережень щодо його кандидатури (Цивінського, – Главком). Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави», – зазначила премʼєрка Юлія Свириденко.

Віткофф провів переговори з Путіним

Спецпредставник президента США Стів Віткофф прилетів сьогодні у Росію, аби провести переговори з російською стороною. Літак Bombardier Global 7500 здійснив посадку в московському аеропорту «Внуково». Його розмова з Путіним тривала декілька годин.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував переговори з Російською Федерацією. Він заявив, що спецпредставник Стів Віткофф провів «дуже продуктивну зустріч» з російським диктатором.

За словами американського лідера, під час переговорів «було досягнуто значного прогресу». «Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються, що ця війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями. Дякую за вашу увагу до цього питання!» – написав Трамп.

Водночас неназваний представник Білого дому розповів Reuters, що вторинні санкції проти РФ будуть запроваджені в п'ятницю, 8 серпня.

Трамп підписав указ про введення 25% мит для Індії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив додаткові мита на індійські товари. Американський лідер підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії через закупівлі російської нафти.

Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року. Окрім того, Сполучені Штати стежитимуть за тим, які країни імпортують російську нафту, і за потреби готуватимуть рекомендації щодо запровадження аналогічних мит проти них.

Навроцький склав присягу президента Польщі

Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді. «Приймаючи з волі народу посаду президента Республіки Польща, урочисто присягаю, що буду дотримуватися положень Конституції, непохитно захищатиму гідність народу, незалежність і безпеку держави, а благо вітчизни та добробут громадян завжди будуть для мене найвищим обов'язком. Нехай допоможе мені Бог», – заявив він.

Правоохоронці викрили на корупції колишнього держсекретаря Мін’юсту

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства юстиції.

Серед підозрюваних колишній державний секретар Мін’юсту, чинний начальник та заступник начальника управлінь Мін'юсту, а також бенефіціарний власник і двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю. За даними слідства, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту.