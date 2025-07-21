У Кремлі прокоментували ймовірність переговорів Трампа з Путіним у Пекіні

Якщо Дональд Трамп буде у Пекіні 2 вересня, то особиста зустріч з Володимиром Путіним цілком ймовірна

Путін підтвердив свою участь в урочистостях у Китаї, але про плани Трампа поки що невідомо

У Кремлі не виключають можливості зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа, якщо президенти Росії та США будуть одночасно в Пекіні у вересні. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін відвідає Китай на заходах з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни в Азії, утім сказав, що у Москві не чули про плани очільника Білого дому.

«Ви знаєте, що ми готуємося до поїздки в Пекін, наш президент готується до цієї поїздки... Але ми не чули, що президент Трамп також їде туди, до Пекіна», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можуть обидва лідери зустрітися, в тому числі можливо, у тристоронньому форматі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Він зазначив, що якщо там дійсно одночасно будуть лідери країн, то, можливо, й порушать питання про доцільність проведення зустрічі.

Видання зазначає, що Путін вже щонайменше шість разів говорив з американським колегою після того, як Трамп повернувся в Білий дім у січні. Кремль заявляв, що виступає за особисту зустріч між політиками, але для досягнення результатів потрібна ретельна підготовка.

Варто додати, що офіційно закінчення Другої світової війни припадає на 2 вересня, коли у 1945 році на борту американського лінкора Missouri було підписано акт про капітуляцію Японії. Це завершило бойові дії на Далекому Сході та остаточно поклало край Другій світовій війні.



Нагадаємо, британські ЗМІ писали, де збирається провести літню відпустку Дональд Трамп, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Також «Главком» писав про те, що найближчим часом тристороння зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа й Володимира Зеленського навряд чи можлива.