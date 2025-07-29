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Глава РПЦ Кирило розказав про «чудо божеє» – Сталіна та Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Глава РПЦ Кирило розказав про «чудо божеє» – Сталіна та Путіна
Патріарх Кирило вчергове розхвалив російських диктаторів
фото з відкритих джерел

РПЦ в її нинішньому вигляді була створена Йосипом Сталіним та контролювалася радянськими органами

Очільник Російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що у 1943 році почалася «абсолютно нова епоха православ'я». Радянського диктатора Йосипа Сталіна та його наступника Володимира Путіна він назвав «чудом Божим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проповідь глави РПЦ.

«Різні легенди ходять про самого Сталіна, не можу прокоментувати, чи було так насправді, чи ні, але факт, що 1943 року Йосип Віссаріонович запросив патріаршого місцеблюстителя Сергія та постійних членів Священного Синоду для бесіди й розпочав із російського прислів'я: «Владики! (саме так, не на ім'я, по батькові) Хто старе пом'яне, тому око геть». І справді вже в радянській державі почалася абсолютно нова епоха православ'я. І що ми можемо сказати про те, що було? Нічого не можемо сказати, крім одного: чудо Боже! Зруйновані храми, монастирі, посаджені до в'язниць і таборів священики і ченці – здавалося, все знищено, але ж відразу все відновилося!» – каже Кирило.

Як відомо, РПЦ в її нинішньому вигляді була створена Йосипом Сталіним, контролювалася радянськими органами й виконувала завдання, необхідні радянській владі. Пізно вночі 4 вересня 1943 року у Кремль привезли залишки церковної верхівки – місцеблюстителя патріаршого престолу Сергія, митрополита Ленінградського Алексія і митрополита Київського Миколая. Сталін легко погодився на всі прохання духовенства, адже РПЦ ставала частиною державного механізму.

Патріархом Московським обрано Сергія. Він одразу почав співати осанну радянській владі й Сталіну. У 1944 році Червона армія займає території заходу України. Одне зі спільних завдань РПЦ та радянської влади – знищити там Українську греко-католицьку церкву.

Після розпаду Радянського Союзу РПЦ активно використовувала й використовує російська влада, зокрема Володимир Путін у своїй пропаганді. «І сьогодні на чолі нашої держави – щира православна людина. Не з політичних міркувань, не з якоїсь кон'юнктури, а за своїм вільним свавіллям, за своєю глибокою вірою, і це, звісно, відбивається на житті всього народу...», – заявив глава РПЦ.

Нагадаємо, патріарх Кирило активно нахвалює російського диктатора, кажучи, що той «щиро віруюча» та «церковна» людина.

До слова, патріарх Кирило побажав наступнику вбитого міністра транспорту «міцного здоровʼя».

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Теги: путін РПЦ Йосип Сталін патріарх кирило

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