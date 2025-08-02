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Зеленський закликає Раду ратифікувати сторічну угоду з Великою Британією

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський закликає Раду ратифікувати сторічну угоду з Великою Британією
Угоду підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер
фото: Офіс президента

Угода поглибить двосторонні відносини в оборонній сфері та передбачає подальшу військову допомогу Києву

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №0332 щодо ратифікації сторічної угоди з Великою Британією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Як відомо, у січні цього року Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Угода покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.

Документ поглибить двосторонні відносини в оборонній сфері та передбачає подальшу військову допомогу Києву. Угоду підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Зеленський закликає Раду ратифікувати сторічну угоду з Великою Британією фото 1
скриншот: сайт Верховної Ради

Згідно з інформацією на сайті, проєкт закону перебуває на розгляді керівництва Верховної Ради України. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства.

У межах домовленості Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та створенні зброї. Серед інших пунктів – посилення економічного й торговельного співробітництва, а також у сфері енергетики, правосуддя, науки тощо. «Главком» публікував повний текст документа.

Також зазначалося, що у Києві прем'єр-міністра Кіра Стармера зустрічав посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Це перша поїздка прем'єр-міністра Британії до України з моменту вступу на посаду.

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Теги: Велика Британія Володимир Зеленський законопроєкт

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