«Дуже продуктивна зустріч». Трамп прокоментував переговори Віткоффа з Путіним

Під час переговорів політики говорили про війну в Україні та стратегічне партнерство

За словами американського президента, під час переговорів «було досягнуто значного прогресу»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував переговори з Російською Федерацією. Він заявив, що спецпредставник Стів Віткофф провів «дуже продуктивну зустріч» з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента у соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, під час переговорів «було досягнуто значного прогресу». «Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються, що ця війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями. Дякую за вашу увагу до цього питання!» – написав Трамп.

Водночас неназваний представник Білого дому розповів Reuters, що вторинні санкції проти РФ будуть запроваджені в п'ятницю, 8 серпня. «Росіяни зацікавлені в продовженні співпраці зі США. Вторинні санкції, як і очікувалося, будуть введені в п'ятницю», – каже він.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф прилетів у Росію, аби провести переговори з російською стороною. Літак Bombardier Global 7500 здійснив посадку в московському аеропорту «Внуково».

Згодом помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що розмова Путіна та Віткоффа завершена. Вона тривала декілька годин. За його словами, російська сторона передала «деякі сигнали з українського питання» і отримала відповідні від Дональда Трампа.

Помічник кремлівського диктатора назвав розмову політиків «корисною і конструктивною». Крім того, вони говорили про перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США та Росією.

Раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни.