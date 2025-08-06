У «Резерв+» з’явилася нова відстрочка для працівників освіти

Якщо відстрочка в «Резерв+» не оформлюється, то потрібно звернутись до закладу освіти

Працівники закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти можуть отримати відстрочку онлайн

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Щоб отримати відстрочку, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:

Відмітку про основне місце роботи;

Зарплатну ставку не меншу за 0,75;

Відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що належить до викладацької категорії.

Для того щоб отримати відстрочку, потрібно натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію – і згодом надійде сповіщення із результатом.

«Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в «Резерв+» не оформлюється – потрібно звернутись до закладу освіти – роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в оновленні застосунку «Резерв+» додалася нова відстрочка. Вона призначення для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 24 травня ухвалив зміни до порядку проведення призову, якими унормував надання відстрочки від мобілізації на один рік педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Уточнено, хто саме може претендувати на відстрочку, за яких умов і які документи для цього потрібно подавати.

Раніше у застосунку «Резерв+» зʼявилися дві нові підстави для відстрочки. За інформацією Міністерства оборони, їх можуть отримати особи з тимчасовою непридатністю до служби за результатами ВЛК та батьки неповнолітніх дітей, якщо дружина або чоловік служить у ЗСУ.