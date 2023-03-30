Переодягався у лікарку та розбещував малолітніх: прокуратура винесла вирок педофілу

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою

За розбещення малолітніх киянин проведе за гратами вісім років. Про це повідомляє пресслужба Генерального прокурора.

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Як зазначається у повідомленні, рокурори в суді довели, що засуджений проникав у львівські школи перевдягнутим у жіночий одяг та з медичною маскою на обличчі. Він заходив у жіночий туалет, де очікував на дівчаток. Коли заходили потерпілі – представлявся лікаркою та намагався її «оглянути».

«За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури киянина визнано винними у закінченому замаху на розбещення малолітньої особи та розбещенні малолітньої особи (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 156 КК України). Його засуджено до восьми років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

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До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Також на підставі вироку суду відомості щодо чоловіка підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Раніше повідомлялося, у місті Буча під Києвом викрили та затримали 52-річного збоченця, який зберігав дитяче порно. Також у Харкові патрульні затримали у метро 30-річного педофіла, який ґвалтував свою неповнолітню зведену сестру. Крім того, він робив порнографічні фото й відео з нею.