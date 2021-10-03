Під час пожежі на птахофабриці згоріли 30 тисяч курчат (фото, відео)

Через сильне задимлення вогнеборці працювали у спеціальних апаратах захисту

Увечері у суботу, 2 жовтня, у Пустомитах, що на Львівщині, трапилася пожежа на території місцевої птахофабрики. Як розповіли у ДСНС області, о 18:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вогонь на вулиці Фабричній. Пожежа виникла в цегляному одноповерховому пташнику критому залізобетонними плитами.

Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. О 19:15 вони локалізували пожежу та о 19:24 повністю ліквідували.

Вогонь знищив 30 тис. голів добових курчат бройлера, 5 ліній кормоподачі, 6 ліній поїння, 6 нагрівачів повітря та інше майно. Вогнеборцям вдалося врятувати будівлю пташника, а також 13 тис. птиці.

Раніше у місті Мукачеві на Закарпатті сталася масштабна пожежа на території колишнього заводу «Мукачівприлад». Вогонь гасили близько трьох годин.