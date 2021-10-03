Американські вчені з'ясували, чим найбільш підступні нові мутації коронавірусу

Covid-19 мутує для кращої передачі повітряно-крапельним шляхом

Нові «альфа» - і «дельта»-штами коронавірусу еволюціонують, щоб заражати більше людей. До такого висновку прийшли вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, повідомляє газета The New York Times.

У ході дослідження вони вивчили дані 49 пацієнтів, інфікованих «альфа» і більш ранніми штамами Covid-19. Експерти взяли у інфікованих кров і мазки з носа, а також провели аналіз якості повітря, що видихається хворими в спеціальний апарат Gesundheit-II. Їх попросили дихати 30 хвилин у масці і стільки ж без неї.

Мета мутації розкрита

З'ясувалося, що інфіковані «альфою» пацієнти здатні виділяти в 43 рази більше респіраторних крапель, ніж носії початкових штамів. На думку експерта-вірусолога з Технологічного інституту Вірджинії Лінсі Марр, у випадку з «дельтою», показники можуть бути ще вище.

«Це дійсно вказує на те, що вірус розвивається і більш ефективно передається по повітрю», – пояснила вона. Результати даних досліджень також пояснюють, чому індійський штам так швидко став домінуючим і витіснив всі інші варіанти коронавірусу.

У результаті вчені прийшли до висновку, що Covid-19 еволюціонує для кращої передачі повітряно-крапельним шляхом. Оскільки невеликі аерозолі долають набагато більші відстані, ніж більші краплі, то вірус може осідати прямо в легенях, що робить мутації більш небезпечними для людини.

Не кінець світу

За словами вірусолога Вінсента Мюнстера, який очолював групу дослідників, дане відкриття не є чимось несподіваним.

«Це не сценарій «Армагеддону». Це схоже на модифікацію вірусу для більш ефективної передачі по повітрю, чого, я думаю, всі ми частково очікували, і тепер бачимо, що це відбувається в режимі реального часу», – зазначив він.

У той же час вчені звертають увагу на необхідність удосконалення захисних масок, які люди носять в громадських місцях і на масових заходах. Один з авторів дослідження, доктор також закликав компанії проводити вентиляцію і знезараження робочих місць. Як вважають експерти, вживати багаторівневі заходи контролю необхідно до тих пір, поки показники вакцинації не стануть дуже високими.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що фармацевтична компанія MSD зі Сполучених Штатів провела успішні випробування таблеток від коронавірусу. Таблетки знижують ризик госпіталізації на 50%.

Читайте також: