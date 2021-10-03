Якою буде погода у неділю: карта

Осіннє тепло потішить українців 3 жовтня

Погода в Україні 3 жовтня, у неділю, буде сухою та сонячною. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, найтепліше цього дня буде у західних областях, найхолодніше – у північних.

У східних областях буде вдень відносно тепло, без опадів. Температура повітря становитиме від +12 до +14 вдень та від +0 до +5 вночі.

На жителів західних областей чекає сонячна та приємна погода, яка принесе тепло. Температура коливатиметься від +15…+20 вдень та до +3…+6 вночі.

Водночас у північних областях буде найхолодніше, сонце ховатиметься за хмарами. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+14, а вночі опустяться до +3…+5.

На Півдні грітиме тепле осіннє сонце, без заморозків. Вдень повітря прогріється до +17, а вночі температура спаде до +5.

На жителів центральних областей також чекає погода, без опадів. Денна температура сягатиме позначки +15, а от вночі на 10 градусів стане холодніше – до +5.

Погода у Києві 3 жовтня буде такою ж, як і на всій території України – відносно теплою та сонячною. Денна температура становитиме від +14 до +16, нічна – від +4 до +6.

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