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    Якою буде погода у неділю: карта

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    У неділю прогнозують сонячну погоду - Якою буде погода у неділю: карта
    У неділю прогнозують сонячну погоду

    Осіннє тепло потішить українців 3 жовтня

    Погода в Україні 3 жовтня, у неділю, буде сухою та сонячною. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, найтепліше цього дня буде у західних областях, найхолодніше – у північних.

    У східних областях буде вдень відносно тепло, без опадів. Температура повітря становитиме від +12 до +14 вдень та від +0 до +5 вночі.

    На жителів західних областей чекає сонячна та приємна погода, яка принесе тепло. Температура коливатиметься від +15…+20 вдень та до +3…+6 вночі.

    Водночас у північних областях буде найхолодніше, сонце ховатиметься за хмарами. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+14, а вночі опустяться до +3…+5.

    На Півдні грітиме тепле осіннє сонце, без заморозків. Вдень повітря прогріється до +17, а вночі температура спаде до +5.

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    На жителів центральних областей також чекає погода, без опадів. Денна температура сягатиме позначки +15, а от вночі на 10 градусів стане холодніше – до +5.

    Погода у Києві 3 жовтня буде такою ж, як і на всій території України – відносно теплою та сонячною. Денна температура становитиме від +14 до +16, нічна – від +4 до +6.

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    Теги: прогноз погоди повітря
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    Якою буде погода у неділю: карта