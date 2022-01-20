Під Черніговом п'яний чоловік випав із п’ятого поверху і вижив

36-річний постраждалий хотів налякати дружину

У Корюківці Чернігівської області п'яний 36-річний чоловік хотів налякати дружину, але щось пішло не так і він випав із вікна п’ятого поверху. Лікарі називають дивом, що він вижив після такого падіння. Про це повідомляє видання «ЧЕline».

Інцидент стався в суботу, 15 січня, близько 21:00. Мешканці будинку почули якийсь шум за вікном і потім крик про допомогу. Коли вони виглянули на вулицю, то побачили, що біля лавочки лежить людина.

Люди відразу ж викликали бригаду швидкої допомоги і повідомили в поліцію. Постраждалий чоловік, який випав із вікна, був у свідомості. Він скаржився на болі в стегні, пошкоджені щелепи.

Пізніше у нього виявили закриту черепно-мозкову травму і закриті переломи нижньої і верхньої щелеп. При цьому він не приховував, що випивав, і це підтвердила експертиза.

Медики впевнені, що чоловік народився «в сорочці», оскільки впасти з такої висоти на мерзлу землю і залишитися в живих – це схоже на диво. Зараз він перебуває в реанімації. У нього багато травм, але він може дихати сам.

Нагадаємо, на столичній Русанівці з вікна 15 поверху випав хлопчик.

Раніше у Росії загинув скандальний неонацист Єгор Просвірнін. Йому було 35 років. Наразі відомо, що чоловік випав з вікна квартири на Тверському бульварі у Москві.