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    Під Черніговом п'яний чоловік випав із п’ятого поверху і вижив

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    Медики впевнені, що чоловік народився &laquo;в сорочці&raquo; - Під Черніговом п'яний чоловік випав із п’ятого поверху і вижив
    Медики впевнені, що чоловік народився «в сорочці»
    фото з відкритих джерел

    36-річний постраждалий хотів налякати дружину

    У Корюківці Чернігівської області п'яний 36-річний чоловік хотів налякати дружину, але щось пішло не так і він випав із вікна п’ятого поверху. Лікарі називають дивом, що він вижив після такого падіння. Про це повідомляє видання «ЧЕline».

    Інцидент стався в суботу, 15 січня, близько 21:00. Мешканці будинку почули якийсь шум за вікном і потім крик про допомогу. Коли вони виглянули на вулицю, то побачили, що біля лавочки лежить людина.

    Люди відразу ж викликали бригаду швидкої допомоги і повідомили в поліцію. Постраждалий чоловік, який випав із вікна, був у свідомості. Він скаржився на болі в стегні, пошкоджені щелепи.

    Пізніше у нього виявили закриту черепно-мозкову травму і закриті переломи нижньої і верхньої щелеп. При цьому він не приховував, що випивав, і це підтвердила експертиза.

    Медики впевнені, що чоловік народився «в сорочці», оскільки впасти з такої висоти на мерзлу землю і залишитися в живих – це схоже на диво. Зараз він перебуває в реанімації. У нього багато травм, але він може дихати сам.

    Нагадаємо, на столичній Русанівці з вікна 15 поверху випав хлопчик.

    Раніше у Росії загинув скандальний неонацист Єгор Просвірнін. Йому було 35 років. Наразі відомо, що чоловік випав з вікна квартири на Тверському бульварі у Москві.

    Теги: Чернігівщина чоловік
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    Під Черніговом п'яний чоловік випав із п’ятого поверху і вижив