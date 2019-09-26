Під Слов'янськом зіткнулись автомобілі, загинула дитина



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Водій автомобілю «Хюндай» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тойота»

Водій «Хюндаю» - 31-річна жінка та її 6-річна донька померли на місці

На автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу Слов'янська (Донецька область) зіткнулись два автомобіля, в результаті чого загинули троє людей, серед який 6-річна дівчинка.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Повідомляється, що аварія сталась поблизу Харківської області. Водій автомобілю «Хюндай» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тойота».

«Водій «Хюндаю» - 31-річна жінка та її 6-річна донька померли на місці. Родина мешкала у Слов’янську», - йдеться у повідомленні.

Крім того, в результаті ДТП постраждали дві жінки-пасажири автомобілю «Тойота». Їх госпіталізували.

У поліції додали, що наразі встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, 25 вересня, на Донеччині у Маріуполі сталася дорожньо-транспортна пригода, на пішохідному переході збили двох дітей.