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    Події в Україні

    Під Слов'янськом зіткнулись автомобілі, загинула дитина

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    Водій автомобілю &laquo;Хюндай&raquo; не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем &laquo;Тойота&raquo; - Під Слов'янськом зіткнулись автомобілі, загинула дитина
    Водій автомобілю «Хюндай» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тойота»

    Водій «Хюндаю» - 31-річна жінка та її 6-річна донька померли на місці

    На автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу Слов'янська (Донецька область) зіткнулись два автомобіля, в результаті чого загинули троє людей, серед який 6-річна дівчинка.

    Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Повідомляється, що аварія сталась поблизу Харківської області. Водій автомобілю «Хюндай» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тойота».

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    «Водій «Хюндаю» - 31-річна жінка та її 6-річна донька померли на місці. Родина мешкала у Слов’янську», - йдеться у повідомленні.

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    Під Слов'янськом зіткнулись автомобілі, загинула дитина
    Під Слов'янськом зіткнулись автомобілі, загинула дитина
    Під Слов'янськом зіткнулись автомобілі, загинула дитина
    Під Слов'янськом зіткнулись автомобілі, загинула дитина
    Під Слов'янськом зіткнулись автомобілі, загинула дитина
    Під Слов'янськом зіткнулись автомобілі, загинула дитина

    Крім того, в результаті ДТП постраждали дві жінки-пасажири автомобілю «Тойота». Їх госпіталізували.

    У поліції додали, що наразі встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

    Нагадаємо, 25 вересня, на Донеччині у Маріуполі сталася дорожньо-транспортна пригода, на пішохідному переході збили двох дітей.

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