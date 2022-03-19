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    Події в Україні

    Під Сумами окупанти розстріляли 20-річну дівчину та 21-річного хлопця

    Російські військові злочинці вбивають мирних українців - Під Сумами окупанти розстріляли 20-річну дівчину та 21-річного хлопця
    Російські військові злочинці вбивають мирних українців
    фото з відкритих джерел

    Поранений юнак потрапив до лікарні

    На в’їзді в Суми російські окупанти забороненою зброєю обстріляли автівку, в якій їхали 20-річна дівчина і 21-річний хлопець. Вижив лише хлопець. Нині він у лікарні. Про це 19 березня повідомляє прокуратура Сумської області.

    За даними слідства, 17 березня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на в’їзді до міста Суми обстріляли автівку, яка їхала з села Бездрик.

    У результаті атаки окупантів 20-річна дівчина отримала поранення, які виявилися несумісні з життям. У 21-річного хлопця вогнепальне пораненням і нині він перебуває в лікарні.

    Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

    Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.

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    Теги: росія окупанти війна вбивство Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Під Сумами окупанти розстріляли 20-річну дівчину та 21-річного хлопця