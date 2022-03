ООН заперечує заяви Росії про нібито розробку біологічної зброї в Україні

Верховна представниця із питань роззброєння ООН Ізумі Накаміцу заявила, що заяви Росії про українську біологічну зброю є фейком. Вона підтвердила, що в Україні немає подібних лабораторій. Про це повідомляє пресслужба ООН.

Відзначається, що на засіданні ООН підтвердили, що ні біля кордонів із Росією, ні на решті території України немає лабораторій біологічної зброї.

Натомість в Україні є кілька державних медичних установ, які підтримують США, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), інші уряди та міжнародні установи.

У свою чергу рішення ООН прокоментував речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він подякував Організації за спростування російських фейків.

«ООН спростувала російські фейкові новини про лабораторії біологічної зброї в Україні. Всі спроби Росії створити брехливі приводи своєї варварської війни з Україною приречені на провал», – написав він.

.@UN has refuted Russian fake news about bioweapon labs in Ukraine. All Russia’s attempts to create false pretexts for its barbaric war on Ukraine are doomed to failure. No stone will be left unturned holding Russia and its officials to account for its crimes against Ukraine.