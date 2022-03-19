  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ООН заперечує заяви Росії про нібито розробку біологічної зброї в Україні

    В ООН спростували російські фейки - ООН заперечує заяви Росії про нібито розробку біологічної зброї в Україні
    В ООН спростували російські фейки
    фото з відкритих джерел

    Ні біля кордонів із Росією, ні на решті території України немає лабораторій біологічної зброї

    Верховна представниця із питань роззброєння ООН Ізумі Накаміцу заявила, що заяви Росії про українську біологічну зброю є фейком. Вона підтвердила, що в Україні немає подібних лабораторій. Про це повідомляє пресслужба ООН.

    Відзначається, що на засіданні ООН підтвердили, що ні біля кордонів із Росією, ні на решті території України немає лабораторій біологічної зброї.

    Натомість в Україні є кілька державних медичних установ, які підтримують США, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), інші уряди та міжнародні установи.

    У свою чергу рішення ООН прокоментував речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він подякував Організації за спростування російських фейків.

    «ООН спростувала російські фейкові новини про лабораторії біологічної зброї в Україні. Всі спроби Росії створити брехливі приводи своєї варварської війни з Україною приречені на провал», – написав він.

    Нагадаємо, російські вчені-біологи звернулися до провідних ЗМІ країни-агресорки зі спростуванням фейків про начебто розробку на території України біологічної зброї.

    Читайте також: Американські біолабораторії в Україні. Розбираємо путінський фейк
    Теги: росія окупанти ООН війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ООН заперечує заяви Росії про нібито розробку біологічної зброї в Україні