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Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
Місто Вугледар на Донеччині, 10 лютого 2023 року
фото: AP/Libkos

У разі підкорення села Дальнє росіянам буде зручно тиснути на Курахове

Після захплення Вугледара на Донеччині російські загарбники спробують взяти місто Курахове. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним Осман.

Військовий пояснив, що штурмувати Курахове «в лоб» окупантам буде важко, особливо коли місто захищає один із найпотужніших підрозділів ударних БПЛА. Тому перед цим росіяни намагатимуться взяти кілька сіл.

«Провівши аналіз місцевості, прийшов до висновку, що передусім окупанти будуть намагатися окупувати Максимільянівку, після чого всіма силами лізти до села Дальнє», – спрогнозував Осман.

На його думку, в разі підкорення села Дальнє росіянам буде зручно тиснути на фланг Курахове та розвивати наступ в напрямку Богоявленки, щоб поставити під загрозу оточення ряд сіл, змусивши ЗСУ вийти з «кишені».

Нагадаємо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил. За інформацією аналітиків, українські військові здійснили плановий відхід із Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Згодом, 2 жовтня, вище командування підтвердило, що дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледара. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій. 

Також пресофіцер 72-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка розповів, що евакуація поранених військових із Вугледара Донецької області була складною, але відхід із міста дав змогу українським військам мінімізувати втрати.

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Теги: фронт наступ війна Вугледар Донеччина

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