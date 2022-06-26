Цинізм російської пропаганди: будинок в Києві зірвався, але причини «невідомі»
Риторика російських пропагандистів змінилася – повідомляють про вибухи і взагалі не згадують «спецоперацію» Росії в Україні
Російські ЗМІ через декілька годин після ранкового обстрілу окупантами Києва цинічно повідомили про вибухи у столиці України.
Російські пропагандисти з посиланням на мера Києва Віталія Кличка повідомляють про те, що в центральній частині столиці прогриміли вибухи.
Але за даними російських ЗМІ, причина вибухів – «невідомі».
Зазначимо, що раніше російські ЗМІ після обстрілів писали про те, Україна звинувачує у вибухах Росію. Зараз же риторика пропагандистів змінилася – повідомляють про вибухи і взагалі не згадують обстріли російських військових і «спецоперацію» Росії в Україні.
Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.
Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.
Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.
Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.
За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.