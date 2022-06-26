Цинізм російської пропаганди: будинок в Києві зірвався, але причини «невідомі»

Російські ЗМІ цинічно повідомили про вибухи у столиці України

Риторика російських пропагандистів змінилася – повідомляють про вибухи і взагалі не згадують «спецоперацію» Росії в Україні

Російські ЗМІ через декілька годин після ранкового обстрілу окупантами Києва цинічно повідомили про вибухи у столиці України.

Російські пропагандисти з посиланням на мера Києва Віталія Кличка повідомляють про те, що в центральній частині столиці прогриміли вибухи.

Але за даними російських ЗМІ, причина вибухів – «невідомі».

Зазначимо, що раніше російські ЗМІ після обстрілів писали про те, Україна звинувачує у вибухах Росію. Зараз же риторика пропагандистів змінилася – повідомляють про вибухи і взагалі не згадують обстріли російських військових і «спецоперацію» Росії в Україні.

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.