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    Політика

    Цинізм російської пропаганди: будинок в Києві зірвався, але причини «невідомі»

    Російські ЗМІ цинічно повідомили про вибухи у столиці України - Цинізм російської пропаганди: будинок в Києві зірвався, але причини «невідомі»
    Російські ЗМІ цинічно повідомили про вибухи у столиці України
    фото з відкритих джерел

    Риторика російських пропагандистів змінилася – повідомляють про вибухи і взагалі не згадують «спецоперацію» Росії в Україні

    Російські ЗМІ через декілька годин після ранкового обстрілу окупантами Києва цинічно повідомили про вибухи у столиці України.

    Російські пропагандисти з посиланням на мера Києва Віталія Кличка повідомляють про те, що в центральній частині столиці прогриміли вибухи.

    Але за даними російських ЗМІ, причина вибухів – «невідомі».

    Зазначимо, що раніше російські ЗМІ після обстрілів писали про те, Україна звинувачує у вибухах Росію. Зараз же риторика пропагандистів змінилася – повідомляють про вибухи і взагалі не згадують обстріли російських військових і «спецоперацію» Росії в Україні.

    Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

    Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

    Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Цинізм російської пропаганди: будинок в Києві зірвався, але причини «невідомі»