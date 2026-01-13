Настоятель монастиря «Голосіївська пустинь» втік з України після розслідування про підпільну школу

Архієпископ Ісаакій виїхав 7 січня до Молдови

Настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» архієпископ Ісаакій Ворзельський (Федір Пилипович Андроник) ймовірно, залишив Україну на наступний день після публікації ЗМІ про діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ МП в Києві. Про це повідомляють джерела «Слідства.Інфо» у правоохоронних органах, передає «Главком».

За даними видання, архієпископ Ісаакій виїхав о 23:10 7 січня на автомобілі Тойота, яким зазвичай користується у Києві. Він виїхав до Молдови через пункт пропуску Могилів-Подільський-Отач. Журналісти стверджують, що вже майже тиждень настоятель перебуває на території Молдови.

Отриману інформацію журналісти намагалися перевірити у самого Ісаакія Ворзельського, втім на дзвінки та повідомлення священник протягом пʼяти днів не відповідав.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що при столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень. Наразі у школі навчається понад 60 дітей – це учні з першого по дев’ятий клас. Зі слів керівниці закладу, у школі працює 16 вчителів.

Згодом Служба безпеки України почала перевірку щодо ймовірної протиправної діяльності на території столичного монастиря Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь». Це сталося після того, як журналісти з'ясували, що при монастирі в Києві функціонує підпільна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками і навчають російської мови.

Також повідомлялося, що Міністр освіти і науки Сергій Лісовий анонсував перевірку шкіл, учні яких відвідували підпільну школу монастиря УПЦ МП, що працює в Києві. На думку Лісового, ситуація є абсолютно неприпустимою, особливо на тлі повномасштабної війни в Україні, яка триває майже чотири роки.

Зокрема, в Українській православній церкві Московського патріархату прокоментували ситуацію щодо школи у Києві, де учні навчаються російською мовою за радянськими підручниками. У церкві заявили, що не знали про цю школу.