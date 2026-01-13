Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Настоятель монастиря «Голосіївська пустинь» втік з України після розслідування про підпільну школу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Настоятель монастиря «Голосіївська пустинь» втік з України після розслідування про підпільну школу
Архієпископ Ісаакій перетнув кордон із Молдовою
фото: Центр інформації УПЦ

Архієпископ Ісаакій виїхав 7 січня до Молдови

Настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» архієпископ Ісаакій Ворзельський (Федір Пилипович Андроник) ймовірно, залишив Україну на наступний день після публікації ЗМІ про діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ МП в Києві. Про це повідомляють джерела «Слідства.Інфо» у правоохоронних органах, передає «Главком».

За даними видання, архієпископ Ісаакій виїхав о 23:10 7 січня на автомобілі Тойота, яким зазвичай користується у Києві. Він виїхав до Молдови через пункт пропуску Могилів-Подільський-Отач. Журналісти стверджують, що вже майже тиждень настоятель перебуває на території Молдови.

Отриману інформацію журналісти намагалися перевірити у самого Ісаакія Ворзельського, втім на дзвінки та повідомлення священник протягом пʼяти днів не відповідав.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що при столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень. Наразі у школі навчається понад 60 дітей – це учні з першого по дев’ятий клас. Зі слів керівниці закладу, у школі працює 16 вчителів.

Згодом Служба безпеки України почала перевірку щодо ймовірної протиправної діяльності на території столичного монастиря Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь». Це сталося після того, як журналісти з'ясували, що при монастирі в Києві функціонує підпільна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками і навчають російської мови.

Також повідомлялося, що Міністр освіти і науки Сергій Лісовий анонсував перевірку шкіл, учні яких відвідували підпільну школу монастиря УПЦ МП, що працює в Києві. На думку Лісового, ситуація є абсолютно неприпустимою, особливо на тлі повномасштабної війни в Україні, яка триває майже чотири роки.

Зокрема, в Українській православній церкві Московського патріархату прокоментували ситуацію щодо школи у Києві, де учні навчаються російською мовою за радянськими підручниками. У церкві заявили, що не знали про цю школу.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РПЦ давно не говорить про віру, совість чи спасіння
Сатана Кирило вже не ховається за рясою – він говорить у прямому ефірі
9 сiчня, 13:30
Чому історія з російською церковною школою у Києві – це не катастрофа, а показник змін
Чому історія з російською церковною школою у Києві – це не катастрофа, а показник змін
7 сiчня, 13:00
У школі навчається понад 60 дітей
Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
6 сiчня, 20:18
При столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень
Навчання за радянськими підручниками у школі при столичному монастирі. СБУ взялась за справу
6 сiчня, 23:03
Міністр освіти відреагував на діяльність підпільної школи при монастирі у Києві
Міністр освіти відреагував на діяльність підпільної школи при монастирі у Києві
7 сiчня, 01:48
Мирослав Маринович висловився щодо проблеми повільного переходу парафій МП до ПЦУ
«РПЦ може попросити допомоги у Києва». Маринович дав приголомшливий прогноз
9 сiчня, 10:07
Мирослав Маринович закликав українські церкви бути сміливішими під час війни
«Обережність – не на часі». Відомий релігієзнавець звернувся до українських церков
10 сiчня, 13:25
Школа із назвою «Перспектива» снує з лютого 2025 року
Підпільна школа при столичному монастирі: прокуратура шукає джерело фінансування
7 сiчня, 15:12
Обмін священників УПЦ МП відбувається після їхньої добровільної згоди
Митрополити УПЦ МП – обмінний фонд. СБУ прокоментувала процес видачі одіозних церковників РФ
Сьогодні, 13:54

Суспільство

Як будуть вимикати світло 14 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 14 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Настоятель монастиря «Голосіївська пустинь» втік з України після розслідування про підпільну школу
Настоятель монастиря «Голосіївська пустинь» втік з України після розслідування про підпільну школу
Карпати під загрозою? Архітектори вказали на нову проблему
Карпати під загрозою? Архітектори вказали на нову проблему
Консультантка Ради отримувала гроші з Кремля та має батька в Міноборони РФ: розслідування
Консультантка Ради отримувала гроші з Кремля та має батька в Міноборони РФ: розслідування
Митрополити УПЦ МП – обмінний фонд. СБУ прокоментувала процес видачі одіозних церковників РФ
Митрополити УПЦ МП – обмінний фонд. СБУ прокоментувала процес видачі одіозних церковників РФ
Смерть 17-річного курсанта. Слідство говорить про можливе приниження і насильство
Смерть 17-річного курсанта. Слідство говорить про можливе приниження і насильство

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua