Удар по Запоріжжю, вибух авто у Москві: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Удар по Запоріжжю, вибух авто у Москві: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 24 лютого 2026 року

У Москві стався вибух службового автомобіля патрульної поліції, син режисера Роба Райнера, якого підозрюють у вбивстві батьків, постав перед судом, експосол Британії у США, який був арештований через зв'язки з Епштейном, вийшов під заставу, рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Запоріжжя.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 лютого:

Окупанти вдарили по Запоріжжю

Російські окупанти завдали щонайменше восьми ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок ударів травми отримали п’ятеро людей, серед яких одна дитина.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 кв.м, що виникла після одного з влучань. Також надзвичайники провели обстеження місць ударів, перевірили території на наявність постраждалих та надавали допомогу мешканцям.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, розташовані поруч із місцями влучань, а також припарковані автомобілі.

У Москві вибухнуло авто патрульної служби

Поблизу Савеловського вокзалу в Москві стався вибух службового автомобіля патрульної поліції. Внаслідок вибуху один поліцейський загинув на місці. Ще двоє співробітників отримали поранення.

Також повідомляється, що чоловік, який, за попередніми даними, підірвав службовий автомобіль, загинув на місці події. До патрульного автомобіля, в якому перебували співробітники патрульної служби, підійшов невідомий чоловік. Після цього відбулася детонація невстановленого вибухового пристрою.

Експосол Британії у США вийшов під заставу 

Колишній посол Великої Британії у США Пітер Мендельсон вийшов під заставу після арешту за підозрою у зловживанні службовим становищем на тлі скандалу, пов’язаного з покійним фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. 

Повідомляється, що Пітера Мендельсона звільнили під заставу через кілька годин після арешту. 72-річного політика відпустили до завершення подальшого розслідування. Деталі справи наразі не розголошуються.

Інші важливі новини:

  1. Лондон оголосив пакет допомоги Києву до річниці вторгнення
  2. Сербія затримала підозрюваних у підготовці замаху на президента Вучича
  3. Офіс генпрокурора кваліфікував вибух у відділку поліції у Дніпрі як теракт
