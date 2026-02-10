Король Чарльз вперше висловився про зв'язки експринца Ендрю з Епштейном

У жовтні 2025 року король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца

Букінгемський палац офіційно заявив, що королівська родина не перешкоджатиме слідству

Король Великої Британії Чарльз III заявив, що готовий надати повне сприяння правоохоронним органам, якщо у них виникнуть запитання щодо його брата, колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора. Таку інформацію вперше офіційно повідомив представник Букінгемського палацу, коментуючи скандал навколо справи американського фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, з яким Ендрю був близько знайомий. Про це пише «Главком» з посиланням на ВВС.

За словами прессекретаря, король «чітко дав зрозуміти, як словами, так і безпрецедентними діями, що він глибоко стурбований твердженнями, які продовжують з’являтися щодо поведінки пана Маунтбеттена-Віндзора».

З оприлюднених у США матеріалів у справі Епштейна випливає, що Ендрю нібито передавав фінансисту звіти про свої поїздки до Сінгапуру, Гонконгу та В’єтнаму, а також конфіденційну інформацію про потенційні інвестиційні можливості.

Після публікації цих документів антимонархічна організація Republic звернулася до Поліції долини Темзи з вимогою розслідувати можливі зловживання службовим становищем і порушення державної таємниці.

У Букінгемському палаці наголосили, що хоча конкретні звинувачення мають бути адресовані безпосередньо Ендрю Маунтбеттену-Віндзору, королівська родина не перешкоджатиме слідству.

«Якщо поліція долини Темзи звернеться до нас, ми готові надати підтримку – саме так, як цього слід очікувати», – додав представник палацу.

Варто зазначити, що у жовтні 2025 року король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца та наказав йому залишити маєток поблизу Віндзорського замку. Таке рішення стало покаранням за його зв’язки з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном