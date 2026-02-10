Головна Світ Політика
Король Чарльз вперше висловився про зв'язки експринца Ендрю з Епштейном

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Король Чарльз вперше висловився про зв'язки експринца Ендрю з Епштейном
У жовтні 2025 року король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца
фото: АР

Букінгемський палац офіційно заявив, що королівська родина не перешкоджатиме слідству

Король Великої Британії Чарльз III заявив, що готовий надати повне сприяння правоохоронним органам, якщо у них виникнуть запитання щодо його брата, колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора. Таку інформацію вперше офіційно повідомив представник Букінгемського палацу, коментуючи скандал навколо справи американського фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, з яким Ендрю був близько знайомий. Про це пише «Главком» з посиланням на ВВС.

За словами прессекретаря, король «чітко дав зрозуміти, як словами, так і безпрецедентними діями, що він глибоко стурбований твердженнями, які продовжують з’являтися щодо поведінки пана Маунтбеттена-Віндзора».

З оприлюднених у США матеріалів у справі Епштейна випливає, що Ендрю нібито передавав фінансисту звіти про свої поїздки до Сінгапуру, Гонконгу та В’єтнаму, а також конфіденційну інформацію про потенційні інвестиційні можливості.

Після публікації цих документів антимонархічна організація Republic звернулася до Поліції долини Темзи з вимогою розслідувати можливі зловживання службовим становищем і порушення державної таємниці.

У Букінгемському палаці наголосили, що хоча конкретні звинувачення мають бути адресовані безпосередньо Ендрю Маунтбеттену-Віндзору, королівська родина не перешкоджатиме слідству.

«Якщо поліція долини Темзи звернеться до нас, ми готові надати підтримку – саме так, як цього слід очікувати», – додав представник палацу.

Варто зазначити, що у жовтні 2025 року король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца та наказав йому залишити маєток поблизу Віндзорського замку. Таке рішення стало покаранням за його зв’язки з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном

