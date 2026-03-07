Головна Київ Новини
Чому в Києві погано чистять дороги? Заступник Кличка знайшов несподіване пояснення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Чому в Києві погано чистять дороги? Заступник Кличка знайшов несподіване пояснення
ДТП У Києві, яке сталося через ожеледицю
фото: Київська міська ппрокуратура

Мондриївський: «У кожного керівника районного «Київавтодору» – мінімум по одній підозрі за прибирання снігу»

Погано почищені дороги столиці взимку – наслідок тиску правоохоронних органів на комунальні підприємства. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив заступник мера столиці та депутат Київради від «Удару» Валентин Мондриївський.

Так, щонайменше чотири райони столиці – Дарницький, Деснянський, Дніпровський та Святошинський – нібито провалили підготовку до зими щодо закупівлі солі. Однак, за словами Валентина Мондриївського, необхідні матеріали були закуплені.

«Насправді все закупили. Але знову у справу втрутилася політика. У кожного керівника районного «Київавтодору» – мінімум по одній підозрі від правоохоронної системи за прибирання снігу», – заявив він.

За словами посадовця, через кримінальні провадження працівники комунальних служб починають боятися виконувати свої обов’язки.

«І в умовах постійного тиску людям дуже важко працювати – це стосується не лише автодорів, а й інших комунальних підприємств та департаментів. Люди починають боятися виконувати свої прямі обов’язки через прямий тиск правоохоронців», – зазначив Валентин Мондриївський.

Він пояснив, що раніше під час сильних снігопадів і ожеледиці комунальники могли використовувати більше піщано-сольової суміші, щоб зробити дороги безпечними. Зараз же перевищення норм може стати підставою для кримінальної справи.

«А зараз ти перевитратив об’єм солі на квадратний метр – і до тебе одразу прийшли правоохоронці. Щось там порахували, що ти перевищив норми і дійшли до висновку, що це – збиток. А збиток – це підозра, далі – суд, далі – відсторонення або арешт. Яка мотивація працювати?», – пояснив посадовець.

Також Валентин Мондриївський заявив, що правоохоронна система, на його думку, дедалі частіше виконує політичні завдання.

«Це почалося десь з 2019-2020 року і що далі, то збільшується кількість підозр в комунальній сфері», – додав він.

За даними заступника Кличка, із 2019 року до січня 2026 року правоохоронні органи розпочали 1587 кримінальних проваджень щодо співробітників КМДА та її структурних підрозділів. За цей час провели понад 1200 обшуків, понад 300 разів оголошували підозри, але обвинувальних вироків, які набрали законної сили, за інформацією міської влади, – лише два.

Нагадаємо, 19 лютого у приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор», окремих підприємствах, що забезпечують вулично-дорожнє утримання столиці, а також у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА відбувалися слідчі дії. Відбулося це на тлі гучного розслідування щодо незадовільного утримання доріг. Нещодавно столична прокуратура оголосила підозри дев’ятьом керівникам комунальних служб (зокрема ШЕУ семи районів).

Посадовців звинувачують у службовій недбалості, що призвела до масового травматизму: цієї зими через критичний стан доріг та тротуарів до травмпунктів звернулися 6 169 осіб, з яких 1 221 потребувала термінової госпіталізації.

Теги: прокуратура Київ дороги депутат політика розслідування Київавтодор Валентин Мондриївський підозра

