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ЗСУ почали використовувати високоточні «розумні» бомби JDAM

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ почали використовувати високоточні «розумні» бомби JDAM
фото ілюстративне

Загальна кількість JDAM-ER, які зараз має Україна, обмежена

Українські захисники почали використовувати високоточні «розумні» бомби JDAM-ER з дальністю враження до 72 км. Про це заявив командувач Повітряних сил США в Європі та Африці Джеймс Хекер, передає War Zone від The Drive.

«Нещодавно ми відправили деякі високоточні боєприпаси в Україну, які мають збільшену дальність дії та б'ють трохи далі, ніж некерована бомба вільного падіння, і мають точне наведення», – сказав Хекер.

Зазначається, що JDAM українці отримали, ймовірно, протягом останніх трьох тижнів.

Видання пише, що точна конфігурація JDAM-ER, які Україна отримала, поки що невідома. Хекер також називав їх GBU-62. Проте єдиним раніше відомим варіантом GBU-62 є GBU-62(V)1/B, також відомий як Quickstrike-ER, який поєднує в собі комплект JDAM-ER з Mk 64 Quickstrike класу 900 кг. Хоча морські міни Quickstrike зроблені з бомб серії Mk 80, вони не призначені для використання як ударної зброї загального призначення.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це відносно недорогий комплект наведення звичайної бомби виробництва компанії Boeing. Він перетворює наявні некеровані бомби загального призначення на «розумну» зброю з точним керуванням. Базові варіанти JDAM можна запускати у ціль з відстані понад 28 км. Додавання крил дозволяє розширити досяжність використання бомб до 70-80 км.

Також Хекер зазначив, що JDAM дає українським силам можливість вражати «абсолютно нові набори цілей», які можуть бути поза досяжністю наявної зброї повітряного базування та наземних систем, зокрема HIMARS/MLRS (з боєголовкою близько 90 кг). Він підкреслив, що загальна кількість JDAM-ER, які зараз має Україна, обмежена.

Раніше повідомлялося, що Росія використала проти України нові бомби вагою 1,5 тонни.

Теги: росія Україна війна окупанти

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