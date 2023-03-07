ЗСУ почали використовувати високоточні «розумні» бомби JDAM
Загальна кількість JDAM-ER, які зараз має Україна, обмежена
Українські захисники почали використовувати високоточні «розумні» бомби JDAM-ER з дальністю враження до 72 км. Про це заявив командувач Повітряних сил США в Європі та Африці Джеймс Хекер, передає War Zone від The Drive.
«Нещодавно ми відправили деякі високоточні боєприпаси в Україну, які мають збільшену дальність дії та б'ють трохи далі, ніж некерована бомба вільного падіння, і мають точне наведення», – сказав Хекер.
Зазначається, що JDAM українці отримали, ймовірно, протягом останніх трьох тижнів.
Видання пише, що точна конфігурація JDAM-ER, які Україна отримала, поки що невідома. Хекер також називав їх GBU-62. Проте єдиним раніше відомим варіантом GBU-62 є GBU-62(V)1/B, також відомий як Quickstrike-ER, який поєднує в собі комплект JDAM-ER з Mk 64 Quickstrike класу 900 кг. Хоча морські міни Quickstrike зроблені з бомб серії Mk 80, вони не призначені для використання як ударної зброї загального призначення.
Також Хекер зазначив, що JDAM дає українським силам можливість вражати «абсолютно нові набори цілей», які можуть бути поза досяжністю наявної зброї повітряного базування та наземних систем, зокрема HIMARS/MLRS (з боєголовкою близько 90 кг). Він підкреслив, що загальна кількість JDAM-ER, які зараз має Україна, обмежена.
Раніше повідомлялося, що Росія використала проти України нові бомби вагою 1,5 тонни.
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