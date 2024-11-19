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Після удару РФ по Запоріжжі без світла залишилось більше 10 тис. абонентів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Після удару РФ по Запоріжжі без світла залишилось більше 10 тис. абонентів
Окупанти били дронами по Запоріжжі
фото з відкритих джерел

Росіяни обстріляли «Шахедами» Запоріжжя

Увечері 18 листопада російські військові здійснили атаку на Запоріжжя, застосувавши понад 10 «Шахедів». Внаслідок удару понад 10 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

«Ворог знову завдав удару по місту Запоріжжю, використавши понад 10 “Шахедів”. Постраждала цивільна інфраструктура. Наразі понад 10 тисяч абонентів залишаються без світла, також пошкоджено котельні та лікарню. Дякую рятувальникам і поліцейським, які вже почали ліквідацію наслідків», – зазначив Федоров.

За його словами, першочергове завдання – якомога швидше відновити електропостачання котельних, систем теплопостачання та лікарень. Подробиці будуть відомі зранку.

«Хочу також подякувати комунальникам, які вже працюють над усуненням наслідків цієї атаки. Вранці будуть уточнені деталі, про які ми обов’язково повідомимо», – підсумував він.

До слова, внаслідок російських обстрілів минулу добу поранення отримали шестеро жителів Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо. 17 листопада, через ворожу атаку на Запоріжжя дістали поранення двоє людей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Як йдеться у повідомленні, 59-річний чоловік наразі у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. 18-річний юнак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.

Раніше Міністерство енергетики повідомило, що внаслідок російського обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

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