Після вбивства Захарченка втік один з ватажків «ЛНР»



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Козлов полишає «ЛНР» задля власної безпеки

Сергій Козлов, який називає себе «головою Ради міністрів ЛНР», заявив, що покинув територію тимчасово окупованої Луганської області. Відповідну заяву він поширив у Facebook 1 вересня.

«У зв'язку із ситуацією, що склалася, в цілях безпеки на деякий час залишаю територію «Луганської народної республіки», - написав він.

ЗМІ бойовиків сповіщають, що в «ЛНР» після вбивства ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченко було введено режим підвищеної бойової готовності, мобілізовані підрозділи «міністерства державної безпеки», «МВС», «народної міліції».

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Загибель ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка - це провокація, яка веде до підвищення напруженості в регіоні, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко загинув внаслідок підриву бомби, встановленій в освітлювальному приладі.