Вбивство Захарченка: Кремль пообіцяв підвищення напруженості на Донбасі



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Кафе, в якому підірвали Захарченка

Пєсков каже, що напруженість підвищиться «безумовно»

Загибель ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка - це провокація, яка веде до підвищення напруженості в регіоні, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Загибель Захарченка, безумовно, веде до підвищення напруженості в регіоні, що само по собі, звичайно, не сприяє формуванню умов для виходу хоча б на перспективу початку реалізації мінських домовленостей», - цитує представника Кремля ТАСС.

«Ще належить остаточно з'ясувати, хто стоїть за цією провокацією», - підкреслив він. «Безумовно, це провокація, яка має дуже негативні наслідки в цілому для атмосфери в регіоні і очевидно, що вона не сприяє процесу врегулювання», - зазначив прес-секретар російського лідера.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков відповів відмовою на прохання журналістів висловити думку, як вплине загибель Захарченка на виконання мінських домовленостей.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська перекрили на виїзд пункти пропуску з тимчасово окупованої території Донецької області на територію, підконтрольну українській владі.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».