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Канада виступила проти постачання Україні касетних боєприпасів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Канада виступила проти постачання Україні касетних боєприпасів
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо
фото з відкритих джерел

Канада є одним із 123 підписантів Конвенції про касетні боєприпаси, яка забороняє їх використання

Канада виступає проти будь-якого використання на полі бою касетних боєприпасів. Про це у Вільнюсі заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає «Укрінформ».

«Канада була однією із держав, яка очолювала рух за заборону касетних боєприпасів у світі. Ми продовжимо наполягати на тому, що їх не можна застосовувати», – сказав Трюдо.

Зазначимо, що Канада є одним із 123 підписантів Конвенції про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, використання, передачу та накопичення цього типу боєприпасів.

Раніше Білий дім пояснив, чому вирішив надати Україні касетні боєприпаси.

Нагадаємо, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

Також Салліван розкрив зобов'язання України.

Читайте також: Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?
Теги: Канада війна Україна

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