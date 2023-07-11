Канада виступила проти постачання Україні касетних боєприпасів
Канада є одним із 123 підписантів Конвенції про касетні боєприпаси, яка забороняє їх використання
Канада виступає проти будь-якого використання на полі бою касетних боєприпасів. Про це у Вільнюсі заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає «Укрінформ».
«Канада була однією із держав, яка очолювала рух за заборону касетних боєприпасів у світі. Ми продовжимо наполягати на тому, що їх не можна застосовувати», – сказав Трюдо.
Зазначимо, що Канада є одним із 123 підписантів Конвенції про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, використання, передачу та накопичення цього типу боєприпасів.
Раніше Білий дім пояснив, чому вирішив надати Україні касетні боєприпаси.
Нагадаємо, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.
Також Салліван розкрив зобов'язання України.
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