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Окупанти зруйнували деякі позиції ЗСУ на Харківщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Окупанти зруйнували деякі позиції ЗСУ на Харківщині
Наразі вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Росіяни штурмували у Вовчанську на Харківському напрямку, а також в районі Загризового, Дворічної та Кругляківки – на Куп’янському напрямку

Протягом минулої доби, 2 січня, окупанти проводили штурмові дії на Харківському та Куп'янському напрямках. Деякі позиції Збройних сил України (ЗСУ) були зруйновані. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця».

Повідомляється, що росіяни штурмували у Вовчанську на Харківському напрямку, а також в районі Загризового, Дворічної та Кругляківки – на Куп’янському напрямку.

«Внаслідок вогневого впливу деякі позиції наших військ були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення», – повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця». 

Також повідомляється, що на Лиманському напрямку противник безуспішно атакував позиції сил оборони в напрямку Надії, Тернів, Лозової, в Макіївці та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку противник вів наступальні дії в Часовому Яру та в напрямку Ступочок, а на Торецькому напрямку – штурмував наші укріплення в напрямку Щербинівки та в Торецьку. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки.

«Сили оборони успішно протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ на Покровському напрямку. Протягом доби ворог атакував в районах Миролюбівки, Лисівки, Піщаного, Шевченка, Слов’янки, Даченського, Солоного та Нововасилівки», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та наступав у напрямку Янтарного та Дачного: атаки відбито. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Штурмові групи противника проводили наступальні дії в районах Времівки, Новосілки та Костянтинопільського - на Времівському напрямку. При проведенні наступальних дій в напрямку Розливу, противник задіяв бронетехніку. Наші оборонці знищили дві ворожі БМП, атака захлинулася.

Повідомляється, що підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.

Нагадаємо, у Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка кругової оборони міст Ізюм та Балаклія. Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він пояснив, що це планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту.

У неділю, 29 грудня, російські війська пробували прорвати лінію фронту поблизу населених пунктів Гатище та Вовчанськ, однак обидві атаки відбили. Також у ніч на понеділок, 30 грудня, російські війська атакували Харківську область ударними БпЛА типу Shahed. Як зазначив Синєгубов, обійшлось без постраждалих, однак в області є руйнування.

До слова, кілька місяців тому бійці Головного управління розвідки зачистили агрегатний завод у Вовчанську. У день народження Степана Бандери розвідники показали ексклюзивне відео операції.

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Теги: окупанти Харківщина ворог наступ

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