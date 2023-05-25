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Південна Корея може врегулювати напруженість між Китаєм і США – очільниця СОТ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Південна Корея може врегулювати напруженість між Китаєм і США – очільниця СОТ
гендиректорка СОТ Нгозі Оконджо-Івеала
фото: Yonhap

Південна Корея може зіграти ключову роль у врегулюванні напруженості, спричиненої загостренням суперництва між Сполученими Штатами та Китаєм

Південна Корея може зіграти роль у пом'якшенні напруженості між Китаєм і США, оскільки вона підтримує добрі відносини з обома сторонами, а її економічний розвиток, заснований на експорті, найкраще втілює переваги багатостороннього механізму.  Про це гендиректорка СОТ (Світова організація торгівлі) Нгозі Оконджо-Івеала сказала в інтерв’ю Yonhap під час візиту до Сеула.

США намагаються обмежити доступ Китаю до передових технологій, наприклад у сфері напівпровідників, шляхом зміцнення відносин із союзниками та партнерами та впровадження правил.

«Я вважаю, що Корея займає дуже хороші позиції, оскільки вона є чемпіоном і лідером світової торгівлі, оскільки вона має дружні стосунки, відносно дружні з обома сторонами», – заявила очільниця СОТ.

Вона відвідала Південну Корею з метою залучення підтримки для багатосторонньої торговельної системи та різних реформ, що проводяться її організацією.

Раніше повідомлялося, що міністр земель, інфраструктури та транспорту Південної Кореї Вон Хі Рьон вирушив до Польщі, де планує зустрітися з українськими посадовцями й обговорити проєкти післявоєнної відбудови України.

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Теги: міністр Південна Корея війна США Китай

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