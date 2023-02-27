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Правоохоронці затримали очільників катівні, яка діяла під час окупації Херсона (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці затримали очільників катівні, яка діяла під час окупації Херсона (фото)
Трьом із зловмисників уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою
фото: пресслужба СБУ

У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників. Про це повідомляє персслужба СБУ.

Після захоплення пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного рашистами «управління служби виконання покарань у Херсонській області».

Перебуваючи на «посаді» він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці.

У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. Таким чином загарбники намагались виконати вказівку кремля щодо придушення руху опору в регіоні.

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Ще одним колаборантом виявився очільник «відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення» колишньої російської тюрми.

Зловмисник відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу.

Інший зрадник – раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу «відділу охорони колонії». Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Трьом із зловмисників уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою. Тривають розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, в Одесі СБУ затримала помічника підсанкційного депутата з Криму.

Теги: розслідування державна зрада 24 лютого зрада погрози спротив Херсон

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