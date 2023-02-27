Правоохоронці затримали очільників катівні, яка діяла під час окупації Херсона (фото)

У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників. Про це повідомляє персслужба СБУ.

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Після захоплення пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного рашистами «управління служби виконання покарань у Херсонській області».

Перебуваючи на «посаді» він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці.

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У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. Таким чином загарбники намагались виконати вказівку кремля щодо придушення руху опору в регіоні.

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Ще одним колаборантом виявився очільник «відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення» колишньої російської тюрми.

Зловмисник відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу.

Інший зрадник – раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу «відділу охорони колонії». Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.

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Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Трьом із зловмисників уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою. Тривають розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, в Одесі СБУ затримала помічника підсанкційного депутата з Криму.