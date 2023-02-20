Список претензій зростає: компанія Маска отримує численні позови щодо неоплачених рахунків

Із дев'яти позовів три стосуються невнесення оплати за оренду офісних приміщень

Після того, як Ілон Маск очолив Twitter, у компанії почалися проблеми з численними судовими позовами щодо неоплачених рахунків. Орендодавці, консультанти і постачальники компанії за останні місяці подали щонайменше дев'ять позовів до судів, пише The Wall Street Journal.

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Загальна сума вимог позивачів перевищує $14 млн плюс відсотки за несвоєчасну оплату, пише газета.

Видання нагадує, що Маск, отримавши контроль над компанією, швидко впровадив суворіший контроль за витратами.

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У його кар'єрі вже були епізоди, близькі до фінансового краху, зокрема у компанії Tesla, але він успішно їх долав, частково чинячи тиск на постачальників і продавців, роблячи економію грошових коштів пріоритетом, пише WSJ.

«Те, що робить Ілон Маск, по суті, імітує банкрутство. Він рубає витрати, взявши в руки мачете», – сказав газеті експерт з реструктуризації Ван Конвей, який допомагав проблемним компаніям майже 40 років.

З кінця жовтня Twitter різко скоротив штат співробітників і відмовився від великої частини витрат, зокрема на харчування співробітників у штаб-квартирі компанії – $13 млн на рік. Сам Маск скаржився, що компанія втрачає понад $4 млн на день, і припустив, що вона може збанкрутувати.

Відтоді, за його словами, компанія домоглася прогресу. «У Twitter усе ще є проблеми, але зараз він прагне до беззбитковості, якщо ми продовжимо в тому ж дусі», – написав Маск у Twitter 5 лютого.

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Із дев'яти позовів три стосуються офісних приміщень, зокрема штаб-квартири компанії в Сан-Франциско. Орендодавець стверджував, що Twitter не зміг внести майже $6,8 млн орендної плати за грудень і січень.

Претензії до Twitter охоплюють також оплату хабів і робіт із закриття угоди з придбання компанії Ілоном Маском. У 2022 році компанія повідомила, що заборгувала $239 млн за офісні приміщення і центри обробки даних (хаби).

Зокрема, маркетингова компанія Canary LLC, яка спеціалізується на виробництві товарів із логотипами технологічних компаній Кремнієвої долини, у позові, поданому в січні, заявила, що Twitter заборгував майже $400 000 за різну продукцію під брендом Twitter.

Претензії компанії включали в себе замовлення на купівлю за $7000 «подарункової коробки» для Маска.

Деякі з неоплачених рахунків пов'язані з роботою, виконаною компанією, щоб закрити угоду з самим Маском.

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Так, керівники Twitter організували чартерні рейси з Нью-Джерсі в Сан-Франциско і назад для директора з маркетингу Леслі Берланда. Позов із цього приводу було подано в грудні до федерального суду Нью-Гемпшира компанією Private Jet Services Group LLC. Вона вимагала виплати $197 725.

Нагадаємо, раніше компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях. Американська компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами в регіоні під час війни з Росією. Про це заявила президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл на конференції у Вашингтоні.

У відповідь на такі дії держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська влада «провела розмову» з власником компанії SpaceX Ілоном Маском про використання супутникової інтернет-системи Starlink в Україні. «Я не можу поділитися будь-якими розмовами, які ми мали, но можу сказати, що розмови були», – сказав Блінкен , відповідаючи на питання, чи просили США пана Маска не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими.