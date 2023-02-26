Ілон Маск оскандалився заявою про Революцію Гідності

Ілон Маск уже неодноразово потравляв в епіцентр скандалу через свої висловлювання щодо України

Він назвав Майдан «переворотом», повторивши російські наративи

Американський бізнесмен і засновник SpaceX Ілон Маск знову розлютив українців. Він назвав Революцію Гідності «переворотом», повторивши російські наративи.

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«Ці вибори (президентські вибори в 2010 році, – ред.), можливо, були сумнівними, але немає ніяких сумнівів в тому, що переворот дійсно був», – написав Маск в Twitter.

Ілон Маск уже неодноразово потравляв в епіцентр скандалу через свої висловлювання щодо України. Так наприклад, нещодавно він звинуватив Вікторію Нуланд – заступницю держсекретаря США з політичних питань – у розпалюванні війни в Україні.

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Тепер ж він взявся прокоментувати статтю 2014 року «Чому українська криза – це провина Заходу» Джона Міршаймера – американського професора, а по суті, транслятора російської пропаганди. Відтак, він написав, що вибори (експрезидента-втікача Віктора Януковича) були, вочевидь, нечесними, але «без сумніву, відбувся державний переворот».

Раніше американський мільярдер і найбільший акціонер соцмережі Twitter Ілон Маск «призначив» свого собаку гендиректором компанії.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська влада поговорила з власником компанії SpaceX Ілоном Маском про використання супутникової інтернет-системи Starlink в Україні.