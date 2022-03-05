Подоляк підтвердив відкриття гуманітарних коридорів з Маріуполя та Волновахи

Радник голови Офісу президента повідомив, що Маріуполь та Волноваха – це тільки початок

5 березня, починаючи з 9 ранку за Києвом оголошується режим тиші. Про це «Суспільному» повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Зранку 5 березня у Міноборони РФ заявили, що запрацюють гуманітарні коридори та маршрути для виходу мешканців Маріуполя та Волновахи узгоджені з українською стороною.

«Так, інформацію підтверджуємо. Що стосується кількості міст, то це тільки початок. Відпрацьовується робоча модель – після чого поступово в перелік місць для евакуації будуть додаватись інші міста та села», – заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше міський голова Херсона Ігор Колихаєв просив допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.

Також відомо, що Україна і Росія планують провести третій раунд перемовин. Він може відбутися 5 або 6 березня.

Президент Володимир Зеленський 3 березня у Києві провів пресконференцію для іноземних ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він закликав президента РФ Володимира Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. Зеленський наголосив, що Україна нікому не погрожує та не захоплює чужі землі. Повне відео пресконференції можна подивится на ютуб-каналі «Главкома».

Також Зеленський пояснив росіянам, куди їм іти зі своїм гумконвоєм.

Додамо, що президент США Байден не планує жодних контактів із Путіним.

Після обстріл Запорізької АЄС Зеленський терміново переговорив із Байденом.