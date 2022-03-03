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    Байден не планує жодних контактів із Путіним

    В адміністрації США обдумують, які кроки можна здійснити для припинення російської агресії - Байден не планує жодних контактів із Путіним
    В адміністрації США обдумують, які кроки можна здійснити для припинення російської агресії

    У Білому домі переконані, що зараз переговори президентів США та РФ не на часі

    Президент США Джо Байден не планує будь-яких зустрічей чи телефонних переговорів із диктатором Володимиром Путіним попри те, що Сполучені Штати продовжують вважати дипломатію інструментом для врегулювання кризи. Про це заявила в четвер під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ.

    «Вони (росіяни. – Ред.) вторглися в суверенну державу та продовжують ескалацію на щоденній основі. Ми ніколи не відмовлятимемося від дипломатії як опції, але знову ж, сьогодні – не той момент для цього (контактів президентів США й Росії. – Ред.)», – зауважила представниця Білого дому.

    Водночас вона зазначила, що в адміністрації США обдумують, які найефективніші кроки можна здійснити для деескалації «жахливого конфлікту» в Україні. Втім зараз переговори президентів США та РФ не на часі, повторила Псакі.

    «Ми не плануємо проведення зустрічі між ними (президентами. – Ред.), іншої взаємодії або телефонної розмови, і президент (Байден. – Ред.) дуже чітко про це говорив», – підкреслила речниця Білого дому.

    Нагадаємо, у четвер президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Путіним. За результатами цього спілкування у Єлисейському палаці зазначили, що Путін продовжує прагнути захопити всю Україну.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден війна Путін Україна #stoprussia
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    Байден не планує жодних контактів із Путіним