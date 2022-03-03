Післямова до переговорів. Що робить Путін?

Ворог несе колосальні втрати

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Некоторые мысли насчет переговоров. Путин сегодня снова начал поднимать ставки и угрожать, что дальше будет хуже и будет нам ай-ай-ай. Но все мы понимаем логику Путина: если бы они могли сделать хуже – они бы сделали. А так, это просто игра на нервах и попытка выторговать лучшие условия для себя.

Почему не можем договориться? Потому что, русские мечтают о большой победе: взятие крупного города. И тогда возможности выторговать лучшие условия. Очевидно, что противник несет колоссальные потери. Солдаты демотивированы, отказываются идти в наступление, очень часто противник бросает технику и просто бежит с поля боя.

Это нам говорит о том, что возможностей, сил и техники у противника нет. Боевой дух – упал. Россия теряет очень много в экономике и вряд ли сможет это все компенсировать через продажу газа и нефти.

Наша задача: стоять, отбивать, убивать, побеждать. Мы – победим! Враг будет повержен!

Слава Украине!

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Джерело: Telegram-канал Олексія Гончаренка

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