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    Думки вголос

    Післямова до переговорів. Що робить Путін?

    3 березня відбувся&nbsp;другий етап переговорів&nbsp;переговорів України та Росії - Післямова до переговорів. Що робить Путін?
    3 березня відбувся другий етап переговорів переговорів України та Росії
    фото: Twitter Михайла Подоляка

    Ворог несе колосальні втрати

    Мовою оригіналу

    Некоторые мысли насчет переговоров. Путин сегодня снова начал поднимать ставки и угрожать, что дальше будет хуже и будет нам ай-ай-ай. Но все мы понимаем логику Путина: если бы они могли сделать хуже – они бы сделали. А так, это просто игра на нервах и попытка выторговать лучшие условия для себя.

    Почему не можем договориться? Потому что, русские мечтают о большой победе: взятие крупного города. И тогда возможности выторговать лучшие условия. Очевидно, что противник несет колоссальные потери. Солдаты демотивированы, отказываются идти в наступление, очень часто противник бросает технику и просто бежит с поля боя.

    Это нам говорит о том, что возможностей, сил и техники у противника нет. Боевой дух – упал. Россия теряет очень много в экономике и вряд ли сможет это все компенсировать через продажу газа и нефти.

    Наша задача: стоять, отбивать, убивать, побеждать. Мы – победим! Враг будет повержен!

    Слава Украине!

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    Джерело: Telegram-канал Олексія Гончаренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: окупанти війна Путін українці #stoprussia
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    Післямова до переговорів. Що робить Путін?