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    Події в Україні

    Погода в Україні на 23 серпня: синоптики попередили про дощі з грозами

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    У неділю на заході країни очікуються дощі та грози - Погода в Україні на 23 серпня: синоптики попередили про дощі з грозами
    У неділю на заході країни очікуються дощі та грози

    У Києві сьогодні сухо, температура вдень 26-28°

    У неділю, 23 серпня, в Україні очікується тепла погода з помірним вітром, проте на заході можливі дощі з грозами.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «23 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише на Волині, Львівщині та в Карпатах вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Карпатах 20-23°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні сухо, температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

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    Раніше синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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