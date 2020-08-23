Погода в Україні на 23 серпня: синоптики попередили про дощі з грозами



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У неділю на заході країни очікуються дощі та грози

У Києві сьогодні сухо, температура вдень 26-28°

У неділю, 23 серпня, в Україні очікується тепла погода з помірним вітром, проте на заході можливі дощі з грозами.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«23 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише на Волині, Львівщині та в Карпатах вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Карпатах 20-23°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні сухо, температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Раніше синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності.