Погода на п’ятницю: синоптики прогнозують дощі та грози майже по всій Україні

Опади сьогодні оминуть східні та південно-східні області

У п’ятницю, 14 травня, у західних, північних та більшості центральних очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Середня температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«У західних, вдень також і в північних, більшості центральних та Одеській областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22° (на Закарпатті 14-19°), у східних та південно-східних областях 23-28°», – йдеться у прогнозі.

У Києві сьогодні вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 9-11°, вдень близько 20°.

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