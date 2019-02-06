Погода на середу: синоптики прогнозують мокрий сніг і туман



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На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця

У Києві сьогодні вдень місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця

У середу, 6 лютого, у більшості областей України очікується місцями невеликий дощ, температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«В Україні, крім південної частини, місцями невеликий, у північних областях помірний мокрий сніг. У більшості центральних, південних та східних областей туман, подекуди ожеледь. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер північний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла, в Криму 7-12° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°», - йдеться у повідомленні.

У Києві 6 лютого вночі помірний, вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

На Київщині вночі помірний, вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-3° тепла.

Втім, не слід забувати, що попереду майже місяць календарної зими. Так, за прогнозами синоптиків, у середу, 6 лютого, в Україну прийдуть атмосферний фронт та невелике похолодання.

Чергове потепління ймовірне з 10 лютого.