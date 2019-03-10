Погода: синоптики очікують ураганної негоди на Прикарпатті



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Очікуються сильні пориви вітру до 34 м/с

Український гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на понеділок. 11 березня. Відповідно до публікації у Facebook, метеорологи очікують сильних штормових та ураганних поривів вітру на Прикарпатті.

11 березня пройде невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вночі у західних областях помірні опади, лише у південній частині без істотних опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах і на Прикарпатті 29-34 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму 3-8° тепла; вдень у західних та північних областях 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на півдні країни до 18°.

На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби 1-6° морозу.

Погода на 11 березня

Відповідно до шкали Бофорта, швидкість вітру 32,7 м/с є ураганом, він призводить до спустошень. Швидкість вітру 28,5–32,6 означає жорстокий шторм, який приносить великі руйнування.

Нагадаємо, від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району на Тернопільщині впала водонапірна вежа.

У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лижа.

Зокрема, близько 07:30 год по вулиці Рибній шквальним вітром було пошкоджено дах будинку, який впав на припарковану машину. Автомобіль зазнав ушкоджень.