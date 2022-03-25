Російські ЗМІ повідомили про смерть Жириновського. Влада спростовує
Жириновський дуже чекав на війну з Україною
Депутат Державної думи Росії, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський помер 25 березня. Про це повідомляє низка російських ЗМІ. Також російський сенатор Олександр Пронюшкін підтвердив інформацію про смерть Жириновського.
У свою чергу, спікер російської держдуми В'ячеслав Володін заявив, що лідер ЛДПР перебуває у тяжкому стані та побажав Жириновському одужання. Міністерство охорони здоров'я РФ також касСенатор Пронюшкін, який першим повідомив про смерть Жириновського, вже видалив це повідомлення зі свого Telegram-каналу.
«Главком» слідкуватиме за розвитком подій навколо одіозного російського політика.
9 лютого російські ЗМІ повідомили, що політика госпіталізували з «Омікроном» – він був у критичному стані. При цьому ЛДПР спростовували повідомлення про погіршення його самопочуття.
10 лютого ЗМІ повідомили, що Жириновський перестав впізнавати оточуючих, у партії, і це спростовували.
Депутат Державної думи Росії, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував здійснити напад на Україну в ніч із 31 грудня на 1 січня.
Жириновський обіцяв надати 10 млн рублів тому, хто повісить над Києвом російський прапор.
Він закликав солдатів української армії дезертирувати, перейти російський кордон, поїхати вглиб України, бігти до Білорусі. Називав Україну – мозолю.
Додамо, що про смерть Жириновського наприкінці лютого вже сповіщали російські ЗМІ, але тоді це виявилося фейком.
Зазначимо, що скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.