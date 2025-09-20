«Показують безумовно хороший результат». Зеленський анонсував створення нових окремих військ

В Україні протягом 7-10 днів з'явиться новий вид військ – окремі штурмові війська. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Що стосується штурмовиків, у нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025-го року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. «Руські» вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, Збройні Сили України включають три основні види: Сухопутні війська, Повітряні Сили та Військово-Морські Сили. Додатково до них входять окремі роди сил, такі як Сила спеціальних операцій, Сили територіальної оборони, Сили безпілотних систем, а також Десантно-штурмові війська та Війська зв'язку та кібербезпеки.

Зазначимо, Герой України, полковник Валентин Манько очолив управління штурмових військ у складі Збройних сил. До нового призначення він був командиром 33-го штурмового полку.

До слова, президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола. «Главком» зібрав все, що про нього відомо.

Нагадаємо, новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став 49-річний Роберт Бровді «Мадяр», який став відомим завдяки своїм «Птахам Мадяра».

Раніше стало відомо, що Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим українським військовим омбудсменом. Новий омбудсмен матиме право проводити перевірки у військових частинах, якщо будуть підстави, зокрема, скарги, звернення депутатів або публікації в ЗМІ.