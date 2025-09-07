Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка повідомила, скільки людей від початку року мобілізувала до війська Росія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка повідомила, скільки людей від початку року мобілізувала до війська Росія
Росія набирає кожного місяця мінімум 35 000 військовослужбовців
фото з відкритих джерел

РФ робить великі виплати контрактникам

Станом на 1 вересня 2025 року Росія змогла призвати за контрактом близько 280 тисяч військовослужбовців. Водночас Кремль планує збільшувати виробництво озброєння. Як інформує «Главком», про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтервʼю «Укрінформу».

«На жаль, у них є можливість мобілізувати, і вона підкріплюється фінансово, пропагандою. Росія набирає кожного місяця мінімум 35 000 військовослужбовців», – розповів він.

Скібіцький зауважив, що РФ робить великі виплати контрактникам. На сьогодні це два мільйони рублів за підписання першого контракту. Тож є всі ознаки того, що до кінця року вони повністю виконають план із рекрутингу, каже він.

Крім того, на цей рік Кремль запланував випуск майже 2,5 тисячі так званих високоточних ракет різного класу. До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу «Іскандер», гіперзвукові ракети «Кинджал» та інші. Росія має намір збільшувати виробництво. Також розвідники помітили суттєве зростання випуску безпілотників, насамперед таких як «Герань», «Гарпія» та FPV-дронів.

Представник ГУР заперечив, що РФ зменшуватиме фінансування на важку техніку й озброєння, щоб більше скерувати на безпілотники й ракети. За його словами, воєнна розвідка має дані щодо програми озброєння збройних сил РФ на 10 років, з 2026-го по 2037-й.

«Росіяни чітко там прописали основні вимоги, які вони ставлять перед оборонно-промисловим комплексом стосовно важкого озброєння, бойових кораблів, авіації, ракетних систем. Ми знаємо, що вони будуть розвивати стратегічну й дальню авіацію завдяки модернізації та створенню нових літаків», – зауважив він.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що РФ зараз невигідно припиняти бойові дії. Мовляв, мир можливий лише тоді, коли «Україна стане регіоном Росії».

Також Росія займається імітацією переговорів щодо припинення війни, щоб дезінформувати українське суспільство та міжнародних партнерів України. Офіційні представники РФ роблять усе можливе для зриву мирних переговорів, щоб потім звинуватити у цьому Україну.

Читайте також:

Теги: розвідка армія фінансування мобілізація озброєння росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що може чекати Україну після заморозки війни
Чим може закінчиться заморозка війни для України
12 серпня, 21:23
Російська радіолокаційна станція 98Л6 «Єнісєй»
«Найжирніша ціль». Ось чому знищення РЛС «Єнісєй» у Криму є ударом по обороноздатності РФ
11 серпня, 16:45
Президент обіцяє: дуже скоро половина зброя, яку використовують Сили оборони, буде українського виробництва. На фото українська крилата ракета «Фламінго»
Закони, на яких тримається оборонка. Розмова з депутатом про зміни, які готує парламент
19 серпня, 11:20
Польща претендувала на отримання майже 60 мільярдів євро із Фонду реконструкції та відновлення ЄС
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
11 серпня, 16:51
Мачею вдалося проїхати по лінії зіткнення та вціліти
Поляк поїхав провідати могилу подруги та опинився у зоні бойових дій
16 серпня, 17:50
Влада російських регіонів повідомляла про проблеми із набором контрактників
Темпи набору контрактників в армію РФ обвалилися до мінімуму за два роки
18 серпня, 18:26
За закон проголосували 223 депутати
Рада збільшила видатки держбюджету на 40 млрд грн
20 серпня, 15:55
Президент поділився думками про обмін територіями
«Путін хоче нам продати повітря». Зеленський прокоментував ідею «обміну територіями»
21 серпня, 11:59
Україні після завершення віни і надалі потрібна буде фінансова підтримка партнерів
Ексміністр розповів, із якою небезпекою зіткнеться Україна після припинення бойових дій
31 серпня, 17:50

Події в Україні

«Цілі удару досягнуті». Міноборони Росії цинічно відзвітувало про нічну атаку
«Цілі удару досягнуті». Міноборони Росії цинічно відзвітувало про нічну атаку
Мер Дніпра звернувся до українців, які ненавидять владу
Мер Дніпра звернувся до українців, які ненавидять владу
Розвідка повідомила, скільки людей від початку року мобілізувала до війська Росія
Розвідка повідомила, скільки людей від початку року мобілізувала до війська Росія
У Маріуполі окупанти поставили памʼятник прянику і самовару
У Маріуполі окупанти поставили памʼятник прянику і самовару
Росіяни вгатили по центру Сум: є потерпілі
Росіяни вгатили по центру Сум: є потерпілі
Свириденко показала, який вигляд має будівля Кабміну після атаки РФ
Свириденко показала, який вигляд має будівля Кабміну після атаки РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
11K
У Києві лунали вибухи
9682
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
6740
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
3764
Уряд пропонує саджати втікачів за кордон. Юрист пояснив ризики

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua