РФ робить великі виплати контрактникам

Станом на 1 вересня 2025 року Росія змогла призвати за контрактом близько 280 тисяч військовослужбовців. Водночас Кремль планує збільшувати виробництво озброєння. Як інформує «Главком», про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтервʼю «Укрінформу».

«На жаль, у них є можливість мобілізувати, і вона підкріплюється фінансово, пропагандою. Росія набирає кожного місяця мінімум 35 000 військовослужбовців», – розповів він.

Скібіцький зауважив, що РФ робить великі виплати контрактникам. На сьогодні це два мільйони рублів за підписання першого контракту. Тож є всі ознаки того, що до кінця року вони повністю виконають план із рекрутингу, каже він.

Крім того, на цей рік Кремль запланував випуск майже 2,5 тисячі так званих високоточних ракет різного класу. До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу «Іскандер», гіперзвукові ракети «Кинджал» та інші. Росія має намір збільшувати виробництво. Також розвідники помітили суттєве зростання випуску безпілотників, насамперед таких як «Герань», «Гарпія» та FPV-дронів.

Представник ГУР заперечив, що РФ зменшуватиме фінансування на важку техніку й озброєння, щоб більше скерувати на безпілотники й ракети. За його словами, воєнна розвідка має дані щодо програми озброєння збройних сил РФ на 10 років, з 2026-го по 2037-й.

«Росіяни чітко там прописали основні вимоги, які вони ставлять перед оборонно-промисловим комплексом стосовно важкого озброєння, бойових кораблів, авіації, ракетних систем. Ми знаємо, що вони будуть розвивати стратегічну й дальню авіацію завдяки модернізації та створенню нових літаків», – зауважив він.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що РФ зараз невигідно припиняти бойові дії. Мовляв, мир можливий лише тоді, коли «Україна стане регіоном Росії».

Також Росія займається імітацією переговорів щодо припинення війни, щоб дезінформувати українське суспільство та міжнародних партнерів України. Офіційні представники РФ роблять усе можливе для зриву мирних переговорів, щоб потім звинуватити у цьому Україну.