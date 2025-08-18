Герой України очолив управління штурмових військ ЗСУ

Раніше Валентин Манько очолював 33-й окремий штурмовий полк

Герой України, полковник Валентин Манько очолив управління штурмових військ у складі Збройних сил. До нового призначення він був командиром 33-го штурмового полку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувачу Збройних сил України Олександра Сирського в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами головнокомандувача, кар’єрне зростання полковника Валентина Манька – від командира полку до керівника управління штурмових військ – є яскравим прикладом для військових та добровольців, які прагнуть розвитку в армії. Сирський підкреслив, що безпілотні системи та штурмові війська демонструють надзвичайну ефективність. За його словами, лідери цих підрозділів, багато з яких раніше були цивільними або починали службу в ЗСУ на низових посадах, показали високий професіоналізм у ході війни.

До призначення на нову посаду Валентин Манько очолював 33-й окремий штурмовий полк, сформований у 2023 році на базі попереднього батальйону. Під його керівництвом підрозділ активно діяв на Харківському, Курському та Покровському напрямках, беручи участь у численних бойових операціях. Сам Манько зазнав поранень під час виконання бойових завдань.

Військовий шлях Манька розпочався ще з 2014 року на сході України, від початку російської агресії. Він організував добровольчий підрозділ, який увійшов до складу ДУК «Правий сектор», де Манько обіймав посаду заступника командира. Під його керівництвом підрозділ брав участь у ключових боях Антитерористичної операції.

За виняткову мужність і героїзм у захисті суверенітету України у 2024 році Валентину Маньку було присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

