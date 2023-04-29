В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти тероризують населення Херсонщини

На Херсонщині проводяться масові обшуки житлових приміщень

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зокрема, в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне, проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-карти українських операторів.

Крім того, російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області військовослужбовці російських окупаційних військ грабують оселі місцевих жителів.

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Нагадаємо, триває 430-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Україна продовжує готуватися до контрнаступу та звільнення своїх тимчасово окупованих територій. Зокрема, йде підготовка до форсування річки Дніпро.