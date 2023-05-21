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Не Росія. Сунак назвав країну, яка є найбільшим викликом для глобальної безпеки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Не Росія. Сунак назвав країну, яка є найбільшим викликом для глобальної безпеки
Глава британського уряду не закликав до «розриву зв'язків» між Китаєм і Заходом, але підтримав «зменшення ризиків»
фото з відкритих джерел

Країна стає все більш авторитарною вдома і напористою за кордоном

Китай є найбільшим викликом нашого часу для глобальної безпеки і процвітання. Він стає все більш авторитарним вдома і напористим за кордоном. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, якого цитує Politico.

Глава британського уряду не закликав до «розриву зв'язків» між Китаєм і Заходом, але підтримав «зменшення ризиків» – цей вираз використали лідери G7 у спільному комюніке 20 травня.

«Ми будемо працювати разом, як G7, так і інші країни, щоб переконатися, що ми можемо зменшити ризики для себе і зменшити вразливість ланцюгів постачання, що ми спостерігаємо з боку Китаю; зробити кроки, необхідні для захисту від ворожих інвестицій, і зробити це так, щоб не завдати шкоди один одному», – сказав Сунак.

Нагадаємо, лідери країн G7 у суботу, 20 травня, звернулися до китайської влади із закликом «натиснути на Росію, щоб та припинила свою військову агресію і негайно і без будь-яких додаткових умов повністю вивела свої війська з території України».

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Теги: росія міністр Китай Ріші Сунак

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